На востоке Москвы столкнулись восемь автомобилей

Авария произошла в субботу, 18 февраля, на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта

Москва, , 19:35 — REGNUM На востоке Москвы произошло ДТП с участием 8 легковых транспортных средств. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Авария произошла в субботу, 18 февраля, на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта.

«Около 11:40 мск на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта произошло столкновение 8 легковых автомобилей, один человек погиб», — сказал источник.

В настоящее время выясняются причины крупного ДТП.