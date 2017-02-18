В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд
ЧП произошло в субботу, 18 февраля, около железнодорожной станции города Левен
Брюссель, 18 февраля 2017, 19:02 — REGNUM В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд, который следовал из города Левен в провинцию Де-Панне. Как сообщает Вести.Ru, в результате происшествия погиб один человек, еще 19 получили различные травмы.
ЧП произошло в субботу, 18 февраля, около железнодорожной станции города Левен.
«Движение поездов на этом участке остановлено, — говорится в сообщении. — На место ЧП приехал премьер-министр Шарль Мишель».
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
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