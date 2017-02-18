В Екатеринбурге задержаны мать и сын за убийство почтальона

Екатеринбург, , 17:44 — REGNUM В Екатеринбурге на 8 этаже дома по Бульвару Самоцветному было обнаружено тело сотрудницы почтового отделения с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM

В пресс-службе регионального полицейского главка уточнили, что сообщение о том, что в указанном доме было найдено тело с многочисленными ножевыми ранениями, поступило в дежурную часть 17 февраля в 16:05. На место выехали сыщики уголовного розыска, которые установили личность женщины. Ей оказалась сотрудница почтового отделения 1956 года рождения, которая разносила пенсии.

«На поиски и задержание подозреваемых в совершении преступления у полицейских ушло менее суток. Ими оказались местная жительница 1953 года рождения и ее неработающий сын 1987 года рождения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

На данный момент следственные органы проводят допросы свидетелей. Назначены экспертизы. Следователи проверяют информацию о том, что в процессе нападения на почтальона у нее была похищена крупная денежная сумма. Устанавливаются мотивы преступления, а также решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинений и избрании меры пресечения.