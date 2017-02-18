Неизвестные обстреляли автобус в Одесской области
Инцидент произошел в субботу, 18 февраля, в Любашевском районе
Одесса, Украина, 18 февраля 2017, 16:07 — REGNUM В Одесской области Украины неизвестные обстреляли пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Одесса-Киев». Об этом сообщила спикер ГУ Нацполиции Одесской области Алена Войтенко в эфире телеканала «112 Украина».
Инцидент произошел в субботу, 18 февраля, в Любашевском районе. В результате стрельбы пострадал один 45-летний мужчина, получивший пулевое ранение правого бедра.
Войтенко уточнила, что неизвестные стреляли по автобусу на 304-м км трассы «Киев-Одесса», пуля пробила обшивку движущегося транспортного средства и попала в пассажира.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск подозреваемых.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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