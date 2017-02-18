Неизвестные обстреляли автобус в Одесской области

Инцидент произошел в субботу, 18 февраля, в Любашевском районе

Одесса, Украина, , 16:07 — REGNUM В Одесской области Украины неизвестные обстреляли пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Одесса-Киев». Об этом сообщила спикер ГУ Нацполиции Одесской области Алена Войтенко в эфире телеканала «112 Украина».

Инцидент произошел в субботу, 18 февраля, в Любашевском районе. В результате стрельбы пострадал один 45-летний мужчина, получивший пулевое ранение правого бедра.

Войтенко уточнила, что неизвестные стреляли по автобусу на 304-м км трассы «Киев-Одесса», пуля пробила обшивку движущегося транспортного средства и попала в пассажира.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск подозреваемых.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.