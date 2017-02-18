Истребители ВВС США перехватили самолет, подлетевший к резиденции Трампа

Вашингтон, , 15:39 — REGNUM Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) направили два истребителя F-15 для перехвата самолета, которой пролетел в непосредственной близости от зимней резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на NORAD.

Сообщается, что воздушное судно не отвечало на запросы диспетчера. Чтобы вынудить самолет ответить на запросы диспетчера на его перехват были направлены два истребителя F-15.

«Цель военного перехвата — вынудить неопознанный самолет восстановить связь с местными диспетчерами Федерального управления гражданской авиации и заставить пилота проследовать их инструкциям для совершения безопасной посадки и принятия дальнейших мер», — сказано в заявлении NORAD.

Истребители, набравшие сверхзвуковую скорость, быстро перехватили самолет и наладили контакт с самолетом.

Какие-либо другие подробности инцидента не сообщаются.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в одну из машин кортежа президента Трампа во Флориде «ударился какой-то предмет», предположительно, камень.