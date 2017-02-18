При разгрузке снарядов в Новороссийске пострадали четверо военнослужащих

Новороссийск, Краснодарский край, , 14:43 — REGNUM В Новороссийске при разгрузке ящиков с артиллерийскими снарядами произошло воспламенение порохового заряда. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Сообщается, что инцидент произошел сегодня в 8:30 по московскому времени.

Подробности инцидента не сообщаются, лишь только то, что при разгрузке ящиков со снарядами произошло воспламенение порохового заряда. Пострадали четверо военнослужащих. Они экстренно госпитализированы. Их жизнь находится вне опасности.