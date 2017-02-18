При разгрузке снарядов в Новороссийске пострадали четверо военнослужащих
Их жизнь вне опасности
Новороссийск, Краснодарский край, 18 февраля 2017, 14:43 — REGNUM В Новороссийске при разгрузке ящиков с артиллерийскими снарядами произошло воспламенение порохового заряда. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Сообщается, что инцидент произошел сегодня в 8:30 по московскому времени.
Подробности инцидента не сообщаются, лишь только то, что при разгрузке ящиков со снарядами произошло воспламенение порохового заряда. Пострадали четверо военнослужащих. Они экстренно госпитализированы. Их жизнь находится вне опасности.
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