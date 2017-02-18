В Грузии госпитализировали дьякона, арестованного за попытку отравления

Тбилиси, , 10:31 — REGNUM В Грузии в срочном порядке был госпитализирован дьякон Георгий Мамаладзе, арестованный несколько дней назад по обвинению в попытке отравления высокопоставленного духовного лица. Именно так на первом брифинге в прокуратуре объявил журналистам и общественности главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе, заявление которого затем «расшифровала» пресс-служба прокуратуры и пояснила, что об отравлении самого патриарха или иного священника высокого ранга речь не шла.

Как сообщили грузинские телекомпании, дьякон был доставлен из тюрьмы в клинику Чапидзе (Центр неотложной кардиологии им. Г. Чапидзе), врач которой сообщил журналистам, что в данный момент жизни Георгия Мамаладзе опасность не угрожает.

По его информации, Георгий Мамаладзе был доставлен в клинику с диагнозом синкопе, то есть кратковременной утраты сознания. Со слов пациента врач сообщил, что сознание Георгий Мамаладзе теряет не впервые и такое случалось с ним и раньше. «В настоящее время проводятся предусмотренные протоколом мероприятия, будут проведены необходимые исследования. Следующую информацию о состоянии пациента мы сообщим позднее», — заявил врач.

В настоящее время к пациенту никого, кроме его адвокатов, не пропускают. Решение о доставке обвиняемого дьякона в клинику приняла администрация тюрьмы.