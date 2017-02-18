Суббота, 18 Февраля 2017 года
11:09:32 МСК

Под Иркутском местный житель спас двух детей из горящего дома

Происшествия
От смерти в дыму детей отделяли всего несколько минут

Иркутск, 18 февраля 2017, 09:48 — REGNUM  В Иркутской области, местный житель Петр Лукомский спас двух детей из горящего дома. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Иркутской области.

Пожар произошел в садоводстве «Обувщик-2» в Иркутском районе области. Лукомский, находясь на своем садовом участке, случайно обнаружил, что из окон соседнего дома валит дым. Мужчина немедленно бросился к горящему дому, так как знал, что мама двоих малолетних дочерей ненадолго оставила их дома одних, отлучившись по делам.

Лукомский взломал дверь, вбежал в уже наполнившийся дымом дом и вынес двоих детей — девочек пяти и шести лет — на улицу. Подоспевшие на помощь соседи вызвали пожарных. Небольшой деревянный дом, площадью всего 24 квадратных метра, очень быстро был охвачен пламенем. Прибывшие пожарные смогли лишь не допустить распространения огня на соседние постройки. Спасатели подчеркнули, что детей от гибели в дыму отделяли всего несколько минут и спас их Лукомский своими четкими действиями. В итоге сестры получили только легкие отравления угарным газом.

Причина возгорания выясняется. По предварительным данным источником огня мог стать электрический обогреватель, находившийся в деревянной пристройке к дому.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
Главное сегодня
NB!
18.02.17
Владимир Добрынин Генерал Флинн: жертва, запланированная Трампом
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
18.02.17
Станислав ТарасовСША и Израиль бросают Ирану в лицо перчатку
ТегеранИран Противостояние Ирана и США Политика
NB!
18.02.17
Дмитрий ТёткинКак завести семью на необитаемом острове?
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
18.02.17
Олег АйрапетовПосле Севастополя. Малая Азия и Закавказье
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
18.02.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Проспект Мира»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Общество
NB!
18.02.17
Виктория БабаеваFerrari: недоучка, создавший стиль жизни
МоденаИталия REGNUM: ничто не забыто Техника
NB!
18.02.17
ЮНИСЕФ: Миллион детей в Донбассе нуждается в срочной гуманитарной помощи
Нью-ЙоркСША Гражданская война на Украине Общество
NB!
18.02.17
Светлана ШаповаловаНесчастный дебошир и пират: подлинный отец Робинзона Крузо
Лоуэр ЛаргоВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
17.02.17
Фёдор ЯковлевКатастрофа Boeing MH17: результаты и перспективы / 2
КиевУкраина Катастрофа рейса MH17 Malaysia Airlines над Украиной Политика
NB!
17.02.17
АВС: «О сотрудничестве НАТО с Москвой речи нет»
МадридИспания Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
17.02.17
«Трамп заставит Кремль уважать Киев»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Китай хочет построить солнечные станции в зоне Чернобыльской АЭС
ПрипятьУкраина «Зеленая» энергетика Экономика
NB!
17.02.17
Ашот ПогосянКак интеллигенция развалила страну
МоскваРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
17.02.17
«Если Сирия – военный полигон РФ, то Калининград – полигон идеологический»
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
17.02.17
Рязань как зеркало Калуги: пособие и.о. рязанского губернатора
КалугаРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
17.02.17
Элла Памфилова признала произвол на выборах в Дагестане
МахачкалаРоссия Единый день голосования 18 сентября 2016 г. Политика
NB!
17.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 17 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
17.02.17
«Трамп открыл для ЕАЭС окно возможностей, но ненадолго» — интервью
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Экономика
NB!
17.02.17
Жириновский рассказал, чем ему обязан Трамп
МоскваРоссия Выборы в США Политика
NB!
17.02.17
В Казахстане полицейские закрыли своей машиной от КамАЗа автобус с детьми
АстанаКазахстан Аварии пассажирского автотранспорта Общество
NB!
17.02.17
Экспорт мазута из Белоруссии через Украину: «Сугубо экономический вопрос»
МинскБелоруссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
17.02.17
Ирина Инашвили Грузия: Маскарад вокруг церкви
ТбилисиГрузия Попытка отравления высокопоставленного клирика в Грузии Политика
ещё главное