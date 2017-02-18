Под Иркутском местный житель спас двух детей из горящего дома

От смерти в дыму детей отделяли всего несколько минут

Иркутск, , 09:48 — REGNUM В Иркутской области, местный житель Петр Лукомский спас двух детей из горящего дома. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Иркутской области.

Пожар произошел в садоводстве «Обувщик-2» в Иркутском районе области. Лукомский, находясь на своем садовом участке, случайно обнаружил, что из окон соседнего дома валит дым. Мужчина немедленно бросился к горящему дому, так как знал, что мама двоих малолетних дочерей ненадолго оставила их дома одних, отлучившись по делам.

Лукомский взломал дверь, вбежал в уже наполнившийся дымом дом и вынес двоих детей — девочек пяти и шести лет — на улицу. Подоспевшие на помощь соседи вызвали пожарных. Небольшой деревянный дом, площадью всего 24 квадратных метра, очень быстро был охвачен пламенем. Прибывшие пожарные смогли лишь не допустить распространения огня на соседние постройки. Спасатели подчеркнули, что детей от гибели в дыму отделяли всего несколько минут и спас их Лукомский своими четкими действиями. В итоге сестры получили только легкие отравления угарным газом.

Причина возгорания выясняется. По предварительным данным источником огня мог стать электрический обогреватель, находившийся в деревянной пристройке к дому.