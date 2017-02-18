В Харькове нацбатальоны устроили перестрелку
Харьков, Украина, 18 февраля 2017, 08:58 — REGNUM На Украине в Харькове между националистическими батальонами «Донбасс» и «Восточный корпус» произошла перестрелка из-за экономической блокады Донбасса. Об этом сегодня, сообщает телеканал «112 Украина».
Сообщается, что конфликт произошел из-за того, что «Восточный корпус» не поддержал экономическую блокаду Донбасса. В итоге произошла перестрелка, после которой бойцы «Донбасса» забаррикадировались на территории детского сада.
После того, как на место перестрелки прибыли сотрудники полиции, бойцы «Донбасса» сложили оружие и сдались.
По предварительным данным в результате перестрелки пострадал один человек. Пострадавший доставлен в больницу.
Полицейские задержали девятерых участников перестрелки. У задержанных изъято оружие.
Напомним, в конце января этого года украинские бандформирования заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение между Украиной и народными республиками Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками антрацитового угля на Украину.