В Харькове нацбатальоны устроили перестрелку

Харьков, Украина, , 08:58 — REGNUM На Украине в Харькове между националистическими батальонами «Донбасс» и «Восточный корпус» произошла перестрелка из-за экономической блокады Донбасса. Об этом сегодня, сообщает телеканал «112 Украина».

Сообщается, что конфликт произошел из-за того, что «Восточный корпус» не поддержал экономическую блокаду Донбасса. В итоге произошла перестрелка, после которой бойцы «Донбасса» забаррикадировались на территории детского сада.

После того, как на место перестрелки прибыли сотрудники полиции, бойцы «Донбасса» сложили оружие и сдались.

По предварительным данным в результате перестрелки пострадал один человек. Пострадавший доставлен в больницу.

Полицейские задержали девятерых участников перестрелки. У задержанных изъято оружие.

Напомним, в конце января этого года украинские бандформирования заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение между Украиной и народными республиками Донбасса. Блокада привела к перебоям с поставками антрацитового угля на Украину.