Южная Корея передала КНДР пятерых спасенных рыбаков

Дрейфующее северокорейское рыболовецкое судно было обнаружено в территориальных водах Южной Кореи

Сеул, , 07:37 — REGNUM Власти Южной Кореи передали Корейской Народно-Демократической Республике пятерых спасенных в Японском море рыбаков. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

Сообщается, что передача рыбаков северокорейской стороне состоялась в пункте переговоров Пханмунжом на военно-демаркационной линии между двумя странами.

Береговая охрана Южной Кореи обнаружила дрейфующее северокорейское судно в Японском море. Оказалось, что у северокорейского рыболовецкого корабля сломался двигатель и его вынесло в южнокорейское водное пространство.

Всем спасенным северокорейским рыбакам было предложено остаться в Южной Корее, но они предпочли вернуться в КНДР.