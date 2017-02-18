Южная Корея передала КНДР пятерых спасенных рыбаков
Дрейфующее северокорейское рыболовецкое судно было обнаружено в территориальных водах Южной Кореи
Сеул, 18 февраля 2017, 07:37 — REGNUM Власти Южной Кореи передали Корейской Народно-Демократической Республике пятерых спасенных в Японском море рыбаков. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Сообщается, что передача рыбаков северокорейской стороне состоялась в пункте переговоров Пханмунжом на военно-демаркационной линии между двумя странами.
Береговая охрана Южной Кореи обнаружила дрейфующее северокорейское судно в Японском море. Оказалось, что у северокорейского рыболовецкого корабля сломался двигатель и его вынесло в южнокорейское водное пространство.
Всем спасенным северокорейским рыбакам было предложено остаться в Южной Корее, но они предпочли вернуться в КНДР.
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