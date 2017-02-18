На Лос-Анджелес обрушился зимний шторм

Шторм принес с собой снегопад, дожди, наводнение, оползни и шквальный ветер — разные беды для разных частей штата

Лос-Анджелес, США, , 05:54 — REGNUM Калифорнию атаковал зимний шторм со шквальным ветром и большим количеством осадков, который может оказаться самым разрушительным за многие годы, передает Los Angeles Times.

Известно как минимум об одном погибшем в районе Сан-Фернандино из-за падения линии электропередач — падения опор ЛЭП отмечались во всем районе и уже привели к тому, что без электричества остались более 100 тыс. человек.

Кроме того, шторм вызвал обрушение деревьев и оползни в Сан-Бернардино. В городе Дуарте объявлена эвакуация в связи с риском оползней.

В Санта-Барбаре шторм вызвал наводнение, для большинства районов Лос-Анджелеса выпущено предупреждение о возможности наводнения в ближайшее время.

При этом в районы, расположенные выше 300 метров над уровнем моря шторм принес снегопад — ожидается, что в возвышенных районах Лос-Анджелеса и округа Вентура может выпасть до 60 сантиметров снега.

Southwest Airlines отменили около 250 рейсов авиакомпании из Бербанка, Лос-Анджелеса, Оранж Каунти, Сан-Франциско и Сан-Диего. American Airlines сообщили об отмене 48 рейсов из Оранж Каунти и Лос-Анджелеса.

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