Из Дворца молодёжи в Минске эвакуировали 150 детей из-за учебной гранаты

Минск, , 03:59 — REGNUM Во Дворце детей и молодёжи в Минске вечером 17 февраля была проведена эвакуация после обнаружения подозрительной коробки. Об этом сообщается на странице ГУВД Мингорисполкома в Twitter.

По информации ведомства, о подозрительном предмете в милицию сообщил охранник. Из здания, как сообщили в ГУВД, были «эвакуированы около 150−200 детей».

Прибывшие на место сапёры установили установили, что в коробке находился муляж гранаты Ф1. «Центральным РУВД проводится проверка, ищут «шутника», — говорится в сообщении.