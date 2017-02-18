Из Дворца молодёжи в Минске эвакуировали 150 детей из-за учебной гранаты
Милиция разыскивает оставившего в здании муляж бомбы
Минск, 18 февраля 2017, 03:59 — REGNUM Во Дворце детей и молодёжи в Минске вечером 17 февраля была проведена эвакуация после обнаружения подозрительной коробки. Об этом сообщается на странице ГУВД Мингорисполкома в Twitter.
По информации ведомства, о подозрительном предмете в милицию сообщил охранник. Из здания, как сообщили в ГУВД, были «эвакуированы около 150−200 детей».
Прибывшие на место сапёры установили установили, что в коробке находился муляж гранаты Ф1. «Центральным РУВД проводится проверка, ищут «шутника», — говорится в сообщении.
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