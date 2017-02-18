Суббота, 18 Февраля 2017 года
02:03:03 МСК

Премьер-министр Польши выписана из больницы после аварии

Происшествия
Пани Шидло чувствует себя хорошо

Варшава, 18 февраля 2017, 00:32 — REGNUM  Премьер-министр Польши Беата Шидло выписана из госпиталя в Варшаве, где она провела неделю после аварии в городе Освенцим, передает Associated Press.

По словам Шидло, она уже чувствует себя хорошо, однако на полное восстановление потребуется еще несколько дней. После этого премьер-министр будет готова приступить к работе.

Напомним, вечером 10 февраля кортеж премьер-министра Польши Беаты Шидло попал в ДТП в городе Освенцим. Машина премьер-министра потеряла управление и столкнулась с деревом после того, как в нее врезался легковой Fiat.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же вечер премьер-министр, получившая травмы, была доставлена на медицинском вертолете в правительственный госпиталь в Варшаве. Авария также послужила причиной созыва экстренного совещания МВД Польши по вопросу безопасности правительственных кортежей — за 11 месяцев в аналогичные аварии уже попадали президент Анджей Дуда и министр обороны Антоний Мациревич.

Читайте ранее в этом сюжете: «Прогноз хороший» — премьер-министр Польши будет жить

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Польше
Главное сегодня
NB!
18.02.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Проспект Мира»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Общество
NB!
18.02.17
Виктория БабаеваFerrari: недоучка, создавший стиль жизни
МоденаИталия REGNUM: ничто не забыто Техника
NB!
18.02.17
Сергей КузьмичёвКорсунь-Шевченковское сражение. Днепровский Сталинград
Корсунь-ШевченковскийУкраина REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
18.02.17
ЮНИСЕФ: Миллион детей в Донбассе нуждается в срочной гуманитарной помощи
Нью-ЙоркСША Гражданская война на Украине Общество
NB!
18.02.17
Светлана ШаповаловаНесчастный дебошир и пират: подлинный отец Робинзона Крузо
Лоуэр ЛаргоВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
17.02.17
Фёдор ЯковлевКатастрофа Boeing MH17: результаты и перспективы / 2
КиевУкраина Катастрофа рейса MH17 Malaysia Airlines над Украиной Политика
NB!
17.02.17
«Трамп заставит Кремль уважать Киев»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Китай хочет построить солнечные станции в зоне Чернобыльской АЭС
ПрипятьУкраина «Зеленая» энергетика Экономика
NB!
17.02.17
Украина решила атаковать Донецк
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
Ашот ПогосянКак интеллигенция развалила страну
МоскваРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
17.02.17
«Если Сирия – военный полигон РФ, то Калининград – полигон идеологический»
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
17.02.17
Рязань как зеркало Калуги: пособие и.о. рязанского губернатора
КалугаРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
17.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 17 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
17.02.17
«Трамп открыл для ЕАЭС окно возможностей, но ненадолго» — интервью
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Экономика
NB!
17.02.17
Госдума просит Медведева изменить финансирование отраслевых вузов
МоскваРоссия Высшее образование Общество
NB!
17.02.17
Жириновский рассказал, чем ему обязан Трамп
МоскваРоссия Выборы в США Политика
NB!
17.02.17
В Казахстане полицейские закрыли своей машиной от КамАЗа автобус с детьми
АстанаКазахстан Аварии пассажирского автотранспорта Общество
NB!
17.02.17
Экспорт мазута из Белоруссии через Украину: «Сугубо экономический вопрос»
МинскБелоруссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
17.02.17
ДНР и ЛНР собрались спасать жителей подконтрольных Киеву районов Донбасса
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
В Госдуме предложили направить на «Евровидение» Кобзона и хор Александрова
МоскваРоссия Конкурс «Евровидение» Культура
NB!
17.02.17
Анастасия СуховерковаМеркель боится, что Польша уйдет из ЕС вслед за Британией
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
17.02.17
Минобороны Украины назвало новые данные о потерях в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
ещё главное