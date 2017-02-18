Премьер-министр Польши выписана из больницы после аварии

Варшава, , 00:32 — REGNUM Премьер-министр Польши Беата Шидло выписана из госпиталя в Варшаве, где она провела неделю после аварии в городе Освенцим, передает Associated Press.

По словам Шидло, она уже чувствует себя хорошо, однако на полное восстановление потребуется еще несколько дней. После этого премьер-министр будет готова приступить к работе.

Напомним, вечером 10 февраля кортеж премьер-министра Польши Беаты Шидло попал в ДТП в городе Освенцим. Машина премьер-министра потеряла управление и столкнулась с деревом после того, как в нее врезался легковой Fiat.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же вечер премьер-министр, получившая травмы, была доставлена на медицинском вертолете в правительственный госпиталь в Варшаве. Авария также послужила причиной созыва экстренного совещания МВД Польши по вопросу безопасности правительственных кортежей — за 11 месяцев в аналогичные аварии уже попадали президент Анджей Дуда и министр обороны Антоний Мациревич.

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