В Латвии осудили призывавшего к расправе над беженцами

Рига, , 23:49 — REGNUM Тукумский районный суд Латвии приговорил к 160 часам принудительных работ 24-летнего Марека Биргелиса, который в интернете публично призывал к насилию в отношении иммигрантов, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Напомним, в январе 2016 года Марек Биргелис выступал на страницах в социальной сети Facebook с агрессивными призывами к насилию по отношению к якобы приехавшим в Тукумс беженцам. В частности, в своем профиле на Facebook Марек Бригелис разместил сообщение о том, что в городе якобы появились беженцы, и он знает, где они поселились. Он также указал предполагаемое место, где могли размещаться приезжие, и призвал пойти туда «бить окна».

«Эй, народ Тукумса, нет ли у кого желания пойти и брутально поломать иммигрантов возле молочного завода? Они живут на ул. Слоценес, прямо возле «молочки»!!! Мне по…, я сегодня иду бить им стекла и т.д.», — написал он в своем профиле зимой 2016 года года.

Сразу же после этого Тукумский участок полиции начал проверку и оперативно задержал подозреваемого. Следствие сочло эти комментарии разжиганием ненависти. Марек Биргелис признал свою вину в содеянном, а также раскаялся.