В Тунисе уничтожили двух исламистских боевиков

Тунис, , 23:18 — REGNUM Военнослужащие Туниса уничтожили двух исламистских боевиков недалеко от алжирской границы, согласно данным министерства обороны Туниса, сообщает 17 февраля Reuters.

Антитеррористическая операция проходила в горном районе страны, где расположены небольшие отряды боевиков «Аль-Каиды в странах исламского Магриба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Одного боевика удалось взять в плен.

Напомним, более 3 тысяч тунисцев выехали за границу для участия в боевых действиях на стороне исламистских радикальных группировок, согласно данным министерства внутренних дел страны. По данным министерства, около 800 из них уже вернулось домой.

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