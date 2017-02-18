Суббота, 18 Февраля 2017 года
00:32:10 МСК

ФСБ: при попытке проникнуть в Крым пойман украинский диверсант

Происшествия
Он состоит радикальной группировке «Аскер»

Симферополь, 17 февраля 2017, 23:04 — REGNUM  Сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности России задержали члена радикальной группировки «Аскер», пытавшегося незаконно проникнуть в Крым. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба ФСБ.

Сообщается, что задержанный — Сеит-Ибраим Зайтуллаев 1997 года рождения. Сотрудники ФСБ задержали его в тот момент, когда он пытался пересечь российско-украинскую границу в обход пункта пропуска.

Во время личного досмотра у Зайтуллаева было обнаружено удостоверение участника незаконного вооруженного формирования «Аскер». Также было установлено, что задержанный больше года входил в состав так называемого батальона им. Номана Челибиджихана, созданном одним из инициаторов продовольственной и энергетической блокады полуострова Крым Ленуром Ислямовым.

На допросе Зайтуллаев рассказал, что в этом батальоне готовят специалистов для диверсий в Крыму.

В итоге против Зайтуллаева было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».

Напомним, так называемый батальон им. Номана Челибиджихана сосредоточен на границе с Крымом в Херсонской области Украины. В этом незаконном вооруженном формировании состоят примерно 560 человек. Организатор батальона Ленур Ислямов заявляет, что задача батальона — воевать за возвращение Крыма в состав Украины. Крымское следственное управление ФСБ уже возбудило уголовное дело по факту создания незаконного вооруженного формирования.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Диверсия в Крыму
Главное сегодня
NB!
18.02.17
Светлана ШаповаловаНесчастный дебошир и пират: подлинный отец Робинзона Крузо
Лоуэр ЛаргоВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
17.02.17
Фёдор ЯковлевКатастрофа Boeing MH17: результаты и перспективы / 2
КиевУкраина Катастрофа рейса MH17 Malaysia Airlines над Украиной Политика
NB!
17.02.17
АВС: «О сотрудничестве НАТО с Москвой речи нет»
МадридИспания Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
17.02.17
«Трамп заставит Кремль уважать Киев»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Китай хочет построить солнечные станции в зоне Чернобыльской АЭС
ПрипятьУкраина «Зеленая» энергетика Экономика
NB!
17.02.17
Украина решила атаковать Донецк
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
«Если Сирия – военный полигон РФ, то Калининград – полигон идеологический»
КалининградРоссия «Кёнигсбергизация» Калининградской области Политика
NB!
17.02.17
Рязань как зеркало Калуги: пособие и.о. рязанского губернатора
КалугаРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
17.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 17 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
17.02.17
«Трамп открыл для ЕАЭС окно возможностей, но ненадолго» — интервью
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Экономика
NB!
17.02.17
Госдума просит Медведева изменить финансирование отраслевых вузов
МоскваРоссия Высшее образование Общество
NB!
17.02.17
Жириновский рассказал, чем ему обязан Трамп
МоскваРоссия Выборы в США Политика
NB!
17.02.17
Экспорт мазута из Белоруссии через Украину: «Сугубо экономический вопрос»
МинскБелоруссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
17.02.17
Ирина Инашвили Грузия: Маскарад вокруг церкви
ТбилисиГрузия Попытка отравления высокопоставленного клирика в Грузии Политика
NB!
17.02.17
ДНР и ЛНР собрались спасать жителей подконтрольных Киеву районов Донбасса
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
В Госдуме предложили направить на «Евровидение» Кобзона и хор Александрова
МоскваРоссия Конкурс «Евровидение» Культура
NB!
17.02.17
Анастасия СуховерковаМеркель боится, что Польша уйдет из ЕС вслед за Британией
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
17.02.17
Минобороны Украины назвало новые данные о потерях в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
Глава ДНР: Мы готовы дать свободу Донбассу военным путем
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
Глава МВД по Чувашии о чистке рядов: «Верхушка» была «оборзевшей»
ЧебоксарыРоссия Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов Общество
NB!
17.02.17
Новосибирцам предложили оплатить строительство новых станций метро самим
НовосибирскРоссия Строительство метрополитена Общество
NB!
17.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в противостоянии униатов и РПЦ на Украине политику и историю
КиевУкраина Главное о Ватикане Общество
ещё главное