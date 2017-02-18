ФСБ: при попытке проникнуть в Крым пойман украинский диверсант

Симферополь, , 23:04 — REGNUM Сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности России задержали члена радикальной группировки «Аскер», пытавшегося незаконно проникнуть в Крым. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба ФСБ.

Сообщается, что задержанный — Сеит-Ибраим Зайтуллаев 1997 года рождения. Сотрудники ФСБ задержали его в тот момент, когда он пытался пересечь российско-украинскую границу в обход пункта пропуска.

Во время личного досмотра у Зайтуллаева было обнаружено удостоверение участника незаконного вооруженного формирования «Аскер». Также было установлено, что задержанный больше года входил в состав так называемого батальона им. Номана Челибиджихана, созданном одним из инициаторов продовольственной и энергетической блокады полуострова Крым Ленуром Ислямовым.

На допросе Зайтуллаев рассказал, что в этом батальоне готовят специалистов для диверсий в Крыму.

В итоге против Зайтуллаева было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».

Напомним, так называемый батальон им. Номана Челибиджихана сосредоточен на границе с Крымом в Херсонской области Украины. В этом незаконном вооруженном формировании состоят примерно 560 человек. Организатор батальона Ленур Ислямов заявляет, что задача батальона — воевать за возвращение Крыма в состав Украины. Крымское следственное управление ФСБ уже возбудило уголовное дело по факту создания незаконного вооруженного формирования.