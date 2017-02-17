Трехлетний ребенок погиб при взрыве в турецкой провинции Шанлыурфа

Анкара, , 22:41 — REGNUM Трехлетний ребенок стал жертвой взрыва в юго-восточной провинции Шанлыурфа, заявил губернатор провинции Гунгор Азим Туна, сообщает 17 февраля информационное агентство Anadolu.

Заминированный автомобиль взорвался в городе Вираншехир рядом с жилым комплексом, предназначенным для проживания судей и прокуроров. 15 человек получили ранения.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Напомним, 16 января в результате взрыва в провинции Диярбакыр, расположенной на юго-востоке Турции, три человека получили ранения. Взрыв произошел рядом с университетом Диджле.

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