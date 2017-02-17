В Белгороде водитель автобуса умер во время рейса: проводится расследование

Белгород, , 20:32 — REGNUM В Белгороде 26 января во время рейса скончался водитель автобуса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Государственной инспекции труда в Белгородской области, по данному факту уже идет расследование.

Трагедия произошла 26 января примерно в 16:30. Водитель МУП «Управление эксплуатации жилищного фонда» Александр Рязанцев перевозил работников аварийной бригады. Внезапно ему стало плохо, спасти мужчину не смогли.

«Для установления обстоятельств и причин происшедшего несчастного случая создана комиссия по расследованию несчастного случая», — говорится в сообщении ведомства.