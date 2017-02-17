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Траулер, потерявший ход в море, доставят в Мурманск

Происшествия
Жизни моряков ничего не угрожает

Мурманск, 17 февраля 2017, 20:17 — REGNUM  

Потерявший ход в Баренцевом море траулер «Шквал» доставят в порт Мурманска к 12 часам 18 февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Службе наблюдения за флотом Федерального государственного бюджетного учреждения «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ».

«Завтра в 12 часов судно придёт в Мурманск, — отметил представитель организации. — Его ведут на буксире. Вообще, это рядовая ситуация: подобное происходит раз в три дня».

В Службе также отметили, что «Шквал» — это не первый траулер, приходящий в Мурманск на буксире с начала года. «По-моему, это 3-е или 4-е судно, которое приводят», — сообщил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, более суток в Баренцевом море продолжается спасательная операция.

Минувшей ночью аварийный траулер «Шквал» был взят на буксир судном «Мурманрыба». Угрозы жизням членов экипажа траулера нет, на борту находятся девять человек.

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