В США стороннику ИГИЛ грозит до 20 лет лишения свободы

26-летний подсудимый был задержан в прошлом году

Ричмонд, США, , 19:55 — REGNUM Жителю штата Вирджиния грозит до 20 лет тюрьмы за попытку оказать материальную помощь террористической группировке «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 17 февраля Associated Press.

Адвокаты 26-летнего подсудимого Хариса Камара Берки требуют у суда ограничить срок заключения до пяти или шести лет лишения свободы. Прокуратура штата требует более сурового наказания, однако не указывает точные временные рамки.

Напомним, подсудимый был задержан сотрудниками ФБР в прошлом году. Помимо распространения идей ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) через социальные сети, задержанный пытался оказать материальную поддержку боевикам.

По просьбе исламистов обвиняемый должен был сделать фотографии нескольких объектов в районе Вашингтона. Эти фотографии должны были войти в видео ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с призывов совершить террористические атаки.

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