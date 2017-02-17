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22 эпизода — челябинский маньяк-педофил отдан под суд

Происшествия
Проведены более 100 экспертиз для выявления причастности к 22 преступным эпизодам, в том числе восьми против половой неприкосновенности

Челябинск, 17 февраля 2017, 18:33 — REGNUM  Гражданину, два года наводившему ужас на жителей Тракторозаводского района города Челябинска, предъявлены обвинения в преступлениях сексуального характера. Следователи челябинского СКР завершили расследование уголовного дела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления регионального управления СКР.

Напомним, в Челябинске начиная с осени 2015 года стали искать «педофила с ЧТЗ» после серии нападений на девочек 12−14 лет. Также периодически появлялись сообщения о нападениях на молодых женщин. Возмущение достигло предела, когда 16 августа 2016 года педофил надругался над семилетней девочкой. Преступление было совершено на пересечении улиц Образцова и Воровского в Центральном районе Челябинска. Изображение где он идет с малолетней девочкой зафиксировали уличные камеры наружного наблюдения. Правоохранители напали на след челябинца. В начале сентября 2016 года сотрудники челябинского ФСБ и МВД задержали маньяка при попытки улететь в Таджикистан. Как позже выяснилось насильник почуял, что его преследуют и пытался сбежать из города. На тот момент у задержанного была беременная жена. Также выяснилось, что на его имя было зарегистрировано ИП, но он подрабатывал на стройке.

Жителю областного центра предъявлено обвинение в совершении на территории Челябинска за 2014, 2015 и 2016 годы преступлений против половой неприкосновенности в отношении семилетней девочки, а также еще 7 потерпевших. Всего следователи выявили 22 преступных эпизода.

Следователи проделали колоссальную работу, собирая доказательную базу, материал по делу задержанного педофила, уверяют в СКР. Назначены и проведены экспертиз, всего более 100 судебно-медицинских, судебно-генетических, судебно-психиатрических и других. Были допрошены около 500 свидетелей. Полученные данные позволили сделать вывод о причастности обвиняемого к совершению преступлений.

37-летний челябинец обвинен в совершении целой серии преступлений, а именно предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование), пункта «б» части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), части 3 статьи 30, пункта «а» части 3 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование), пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия), пункта «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).

Читайте ранее в этом сюжете: «Расследуют восемь эпизодов»: в Челябинске арестован предполагаемый педофил

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