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В США задержан подозреваемый в планировании серии взрывов

Происшествия
Задержанный планировал разместить самодельные взрывные устройства в магазинах розничной торговли

Вашингтон, 17 февраля 2017, 18:03 — REGNUM  В США жителя Флориды обвинили в подготовке серии взрывов в магазинах розничной торговли, принадлежащих компании «Target», сообщает 17 февраля Associated Press.

Правоохранительные органы Флориды задержали 48-летнего Марка Чарльза Барнетта.

Барнетт предложил исполнителю $10 тыс., чтобы он разместил в магазинах по меньшей мере 10 самодельных взрывных устройств, замаскированных под пакет с продуктами питания. Потенциальный соучастник Барнетта предпочел обратиться в правоохранительные органы.

Задержанный стремился приобрести акции компании «Target», которые должны были существенно упасть в цене после серии взрывов.

Ранее Барнетт уже привлекал внимание полиции в связи с совершением преступлений сексуального характера.

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