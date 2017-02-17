Бывшего начальника ярославских бань обвиняют в коррупции

Он был назначен при и.о. мэра Ярославля Владимире Слепцове и проработал на своей должности всего два месяца

Ярославль, , 17:57 — REGNUM Кировский районный суд Ярославля до 14 апреля 2017 года арестовал бывшего директора городского МУП «Волна» Сергея Лапшинова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

«Сергей Лапшинов, по версии следствия, возглавляя МУП «Волна» с 19 октября по 9 декабрь 2016 года, получал взятки. На данный момент известно о двух эпизодах: в одном случае 40 тысяч рублей, во втором 1 миллион 209 тысяч. После увольнения он переехал Подмосковье, город Подольск. На момент задержания сотрудниками ярославского следственного комитета он числился безработным», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь областного суда Наталья Сарбунова.

Житель Подмосковья Сергей Лапшинов был назначен при и.о. мэра Ярославля Владимире Слепцове, вскоре после его назначения на этот пост. Лапшинова, в свою очередь, пригласил работать тогдашний директор Департамента городского хозяйства Александр Морозов. На посту директора МУП «Волна» Лапшинов сменил Александра Алексеева, к которому и у предыдущих властей было немало претензий. Предприятие имело многомиллионные убытки. И Лапшинов, и Морозов проработали в Ярославле недолго и покинули город в декабре 2016 года.

Известно, что в деле есть оперативные доказательства получения взяток. Сами взяткодатели, вероятно, дали признательные показания, что освободило их от уголовной ответственности. Об этом свидетельствует тот факт, что по делу Сергей Лапшинов проходит один.

Сейчас подозреваемый содержится в Ярославском СИЗО. Бывшему директору грозит наказание по статье 290 часть 4 УК РФ — до 10 лет лишения свободы и штраф в семидесятипятикратном размере.