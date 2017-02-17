Липецкие следователи проверяют информацию о массовом отравлении в детсаду

Липецк, , 17:36 — REGNUM В Липецке организована доследственная проверка по сообщению в СМИ о пищевом отравлении детей в дошкольном учреждении. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

Из публикации региональных средств массовой информации известно, что подозрения о пищевом отравлении воспитанников детского сада №2 города Липецка высказали их родители в социальных сетях, сообщив о плохом самочувствии детей и признаках кишечной инфекции.

В рамках проверочных мероприятий следователи установят, насколько верны подозрения родителей, а также решат, насколько услуги, предоставляемые дошкольным учреждением, соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья воспитанников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.