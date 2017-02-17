Талибы совершили серию атак в афганской провинции Кунар

Кабул, , 17:36 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили ряд атак на полицейских в восточной афганской провинции Кунар, заявил губернатор провинции Вахидулла Калимзай, сообщает 17 февраля Associated Press.

Серия атак была предпринята ранним утром 17 февраля. Столкновения с сотрудниками правоохранительных органов продолжались около двух часов. Талибы использовали крупнокалиберные пулеметы и взрывные устройства. Атаки удалось отбить, боевики понесли потери. Погибли пять сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля стало известно, что начальник полиции западной провинции Афганистана Фарах Абдул Халик был убит боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Начальник полиции погиб в результате взрыва фугаса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Афганистане талибы казнили женщину за «прелюбодеяние»