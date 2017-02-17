В Камбодже к тюремному заключению приговорили педофила из Нидерландов

Привлечь педофила к ответственности удалось только с третьего раза

Пномпень, , 17:17 — REGNUM Суд Камбоджи приговорил нидерландского педофила к пяти годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, сообщает 17 февраля Agence France-Presse.

Суд провинции Сиемреап приговорил 44-летнего гражданина Нидерландов Себастьяна Реуила к тюремному заключению, заявили представители прокуратуры Сиемреап.

На протяжении нескольких лет полиция Камбоджи не могла доказать вину гражданина Нидерландов. Привлечь Реуила к ответственности удалось только после третьего ареста в 2016 году.

Напомним, впервые подсудимый был привлечен к ответственности в Нидерландах в 2004 году за попытку совратить 12-летнего мальчика, когда Реуил работал в качестве инструктора по парусному спорту.

Гражданина Нидерландов приговорили к тюремному заключению сроком в один год и запретили работать с детьми. Позже подсудимый переехал в Камбоджу, а в 2009 году устроился на работу в детский дом провинции Сиемреап.

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