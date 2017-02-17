Пятница, 17 Февраля 2017 года
18:27:27 МСК

В аэропорту «Рига» сошел со взлетно-посадочной полосы российский самолет

Происшествия
В самолете находились хоккеисты тольяттинской «Лады»
Самолёт
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
Самолёт

Рига, 17 февраля 2017, 17:04 — REGNUM  Сегодня, 17 февраля, в аэропорту «Рига» выполнявший чартерный рейс самолет Vim Airlines перед взлетом соскользнул с взлетно-посадочной полосы, никто из находившихся в самолете 40 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал, сообщает LETA.

Как сообщили представители аэропорта, сейчас самолет помещен на стоянку. Взлетно-посадочная полоса была закрыта на два часа, с 11:54 до 13:59, на время проведения технического обследования. Также стало известно, что в самолете находились хоккеисты команды КХЛ «Лада», среди которых находился и бывший игрок сборной Латвии Эдгар Масальскиc. Хоккеисты после матча, проходившего 16 февраля с рижским «Динамо», направлялись на следующую игру в Уфу.

Прилетевшему ночью 15 февраля в Ригу из Минска авиалайнеру Boeing 737−524 19 лет. Российская авиакомпания Vim Airlines выполняет регулярные и чартерные рейсы в России и за границу. В ее флоте самолеты Boeing 777−200, Boeing 767−300, Boeing 757−200 и Airbus 319−111.

На данный момент взлетно-посадочная полоса аэропорта «Рига» возобновила прием самолетов.

Напомним, КХЛ уже знает одну трагическую авиакатастрофу, унесшую жизнь целой команды. 7 сентября 2011 года в результате авиакатастрофы погибла хоккейная команда «Локомотив». Самолет Як-42, на котором команда летела на очередной матч в Минск, потерпел крушение на взлете в аэропорту «Туношна».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
Главное сегодня
NB!
17.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 17 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
17.02.17
«Трамп открыл для ЕАЭС окно возможностей, но ненадолго» — интервью
МоскваРоссия Евразийский экономический союз Экономика
NB!
17.02.17
Госдума просит Медведева изменить финансирование отраслевых вузов
МоскваРоссия Высшее образование Общество
NB!
17.02.17
Жириновский рассказал, чем ему обязан Трамп
МоскваРоссия Выборы в США Политика
NB!
17.02.17
В Казахстане полицейские закрыли своей машиной от КамАЗа автобус с детьми
АстанаКазахстан Аварии пассажирского автотранспорта Общество
NB!
17.02.17
Экспорт мазута из Белоруссии через Украину: «Сугубо экономический вопрос»
МинскБелоруссия Поставки мазута Экономика
NB!
17.02.17
В Госдуме предложили направить на «Евровидение» Кобзона и хор Александрова
МоскваРоссия Конкурс «Евровидение» Культура
NB!
17.02.17
Анастасия СуховерковаМеркель боится, что Польша уйдет из ЕС вслед за Британией
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
17.02.17
Минобороны Украины назвало новые данные о потерях в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
В Киеве обвинили РФ в использовании «втемную» людей при блокаде Донбасса
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
17.02.17
Глава ДНР: Мы готовы дать свободу Донбассу военным путем
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
Новосибирцам предложили оплатить строительство новых станций метро самим
НовосибирскРоссия Строительство метрополитена Общество
NB!
17.02.17
Ученые РАН не против Дня отмены крепостного права
ОмскРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
17.02.17
Инфляция в России пробила психологическую отметку — Путин
Ново-ОгаревоМосковская областьРоссия Инфляция Экономика
NB!
17.02.17
Турция получит основания не выдавать сбившего самолет Су-24
МоскваРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
17.02.17
Якутия: «Потребители отапливают улицы»
ЯкутскРоссия Отопительный сезон Общество
NB!
17.02.17
Госдума укажет Медведеву на проблемы финансирования всех отраслевых вузов
МоскваРоссия Высшее образование Экономика
NB!
17.02.17
В США в ряде городов прошел «День без иммигрантов»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Южной Осетии не быть Аланией? Конгресс карачаевского народа обратился в МИД
ЧеркесскРоссия Переименование Южной Осетии в Государство Алания Политика
NB!
17.02.17
Росгвардия проведет курс боевой подготовки для депутатов ГД и сенаторов
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
17.02.17
В Киргизии умер водитель грузовика, протараненного машиной посольства РФ
БишкекКиргизия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
17.02.17
«Вопиющая ситуация» в Оренбуржье: главврач объявил о сокращении штата
ОренбургРоссия Реформа системы здравоохранения Общество
ещё главное