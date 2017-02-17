В аэропорту «Рига» сошел со взлетно-посадочной полосы российский самолет

Рига, , 17:04 — REGNUM Сегодня, 17 февраля, в аэропорту «Рига» выполнявший чартерный рейс самолет Vim Airlines перед взлетом соскользнул с взлетно-посадочной полосы, никто из находившихся в самолете 40 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал, сообщает LETA.

Как сообщили представители аэропорта, сейчас самолет помещен на стоянку. Взлетно-посадочная полоса была закрыта на два часа, с 11:54 до 13:59, на время проведения технического обследования. Также стало известно, что в самолете находились хоккеисты команды КХЛ «Лада», среди которых находился и бывший игрок сборной Латвии Эдгар Масальскиc. Хоккеисты после матча, проходившего 16 февраля с рижским «Динамо», направлялись на следующую игру в Уфу.

Прилетевшему ночью 15 февраля в Ригу из Минска авиалайнеру Boeing 737−524 19 лет. Российская авиакомпания Vim Airlines выполняет регулярные и чартерные рейсы в России и за границу. В ее флоте самолеты Boeing 777−200, Boeing 767−300, Boeing 757−200 и Airbus 319−111.

На данный момент взлетно-посадочная полоса аэропорта «Рига» возобновила прием самолетов.

Напомним, КХЛ уже знает одну трагическую авиакатастрофу, унесшую жизнь целой команды. 7 сентября 2011 года в результате авиакатастрофы погибла хоккейная команда «Локомотив». Самолет Як-42, на котором команда летела на очередной матч в Минск, потерпел крушение на взлете в аэропорту «Туношна».