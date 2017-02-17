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В Крыму суд заблокировал сайты, продающие наркотики

Происшествия
Под блокировку попали шесть сайтов

Симферополь, 17 февраля 2017, 16:35 — REGNUM  Киевский районный суд Симферополя своим решением заблокировал работу шести интернет-сайтов, через которые наркодиллеры продавали наркотики. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Крыма, размещённом на сайте ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В ходе мониторинга сети Интернет установлено, что на шести сайтах размещались предложения о продаже курительных смесей, — говорится в сообщении. — С учетом того, что распространение в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах культивирования наркосодержащих растений запрещается, прокурор района направил исковые заявления в суд о признании выявленной информации запрещенной к размещению на территории Российской Федерации».

Суд иск прокурора удовлетворил, а копии судебных решений уже направлены в Роскомнадзор для блокировки сайтов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция задержала наркоторговцев в Симферополе и Саках во время закладки наркотиков в тайники. Кроме того, в Симферополе задержали оператора сайта по продаже наркотиков.

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В Крыму задержали оператора сайта по продаже наркотиков

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