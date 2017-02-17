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В Тульской области пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи

Происшествия
СКР проводит проверку

Тула, 17 февраля 2017, 16:31 — REGNUM  Сотрудник скорой помощи в очередной раз подвергся нападению со стороны пациента — инцидент на этот раз произошел в Тульской области, в ночь на 17 февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. По факту нападения началась доследственная проверка.

Как установлено, около 01:00 на станцию скорой помощи Веневского района Тульской области поступило сообщение от 38-летнего местного жителя с просьбой оказать ему медпомощь. 22-летний фельдшер, прибывший по вызову, спросил у больного, на что он жалуется. Затем беседа приняла неожиданный оборот: нетрезвый хозяин квартиры ударил медика кулаком в лицо, а затем попытался вывернуть ему руку и повалить на пол. Спас фельдшера брат нападавшего, он же вызвал полицию.

В настоящее время следователи СК России выясняют все обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы случившегося.

Случаи нападения на сотрудников скорой помощи в последнее время участились — как правило, медики становятся жертвами агрессии нетрезвых людей. Одной из самых громких историй стал недавний инцидент в Саратове, где пятеро мужчин предложили девушке-фельдшеру, прибывшей по вызову, раздеться. Ей удалось закрыться в ванной комнате и вызвать полицию. Сейчас по факту нападения на медика возбуждено уголовное дело.

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