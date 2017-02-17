Власти Киргизии передали в МИД России ноту из-за смертельного ДТП в Бишкеке

Бишкек, , 16:18 — REGNUM Временного поверенного в делах Российской Федерации Алексея Мзареулова вызвали в Министерство иностранных дел Киргизии, там российскому дипломату вручили ноту в связи с произошедшей в Бишкеке аварией с участием машины посольства России, приведшей к смерти киргизстанца. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщила пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

В переданном представителю российской стороны документе говорится о необходимости оказания всемерного содействия киргизской милиции в расследовании произошедшего дорожно-транспортного происшествия, включая обеспечение личного присутствия участника автоаварии.

«В свою очередь, посольство России выразило искренние соболезнования семье и близким погибшего, подчеркнув, что они находятся в постоянном контакте с ними, и информировало, что по расследованию указанного ДТП идет тесное взаимодействие с правоохранительными органами», — уточнили в МИД Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 16 февраля, на выезде из столицы Киргизии произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом: внедорожник «Тойота-Прадо» с дипломатическими номерами посольства России, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, на большой скорости врезался в грузовую машину «Мерседес-Спринтер».

В результате аварии пострадали пассажир посольского автомобиля замгендиректора компании «Роснефть» Игорь Рясный и водитель грузовика Алексей Лексин. Последний от полученных травм скончался в больнице.

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