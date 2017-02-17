В Казахстане 7 военнослужащих погибли из-за схода лавины

Трагедия случилась во время плановых занятий по боевой подготовке

Астана, , 16:11 — REGNUM Семеро военнослужащих погибли из-за схода лавины в Джамбульской области Казахстана, судьба еще трех человек неизвестна, сообщил сегодня, 17 февраля, официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Руслан Иманкулов.

«Мы не можем сказать, сколько там было точно, потому что это должны сообщить в Министерстве обороны. Но, по нашим данным, более 20 человек. На данный момент спасено 10 человек. К сожалению, 7 погибших обнаружено», — сообщил Иманкулов.

Лавина сошла во время плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91 678, которые проходили в ущелье Коксай Джамбульской области. В Региональном командовании «Юг» создан оперативный штаб.

Поисками трех военных, оставшихся под снежными завалами, заняты более 60 человек военнослужащих в/ч 91 678 и бригады скорой медицинской помощи. Также к месту происшествия направлены спасательные подразделения — 75 человек и 7 единиц техники.

Напомним, в 2015 году из-за сильного ветра и высоких волн в ходе учений на Каспийском море утонули 4 военнослужащих и 4 БТР-80.

«При выполнении эпизода «высадка морского десанта и блокировка плацдарма» в море вышли 6 единиц БТР-80 и 52 военнослужащих. Преодолев около 150 метров по морю, из-за сильного порыва ветра и поднявшейся высокой волны, утонуло 4 единицы БТР-80. Две единицы техники вышли своим ходом на берег», — сообщило тогда Министерство обороны.

Тогда же было сказано, что трагедия произошла «по причине принятия неверного решения при отработке практического эпизода высадки морского десанта при отсутствии десантно-высадочных средств».

На момент публикации заявлений от Минобороны не было.