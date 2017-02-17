В Казахстане на военнослужащих сошла лавина, есть жертвы

Трагедия произошла в пятницу, 17 февраля, в ущелье «Коксай» в 35-40 км от села Алатау

Астана, , 15:39 — REGNUM В Жамбылской области Казахстана в районе проведения военных учений сошла снежная лавина. По последним данным, в результате ЧП погибли 7 человек. Об этом сообщили Sputnik Казахстан в областном департаменте по ЧС.

Трагедия произошла в пятницу, 17 февраля, в ущелье «Коксай» в 35−40 км от села Алатау.

«17 человек найдено: 10 из них живые (их осматривают врачи), 7 человек погибли, — уточнил источник. — Семерых ищут».

В настоящее время на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

Создан оперативный штаб.