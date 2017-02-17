В Казахстане на военнослужащих сошла лавина, есть жертвы
Трагедия произошла в пятницу, 17 февраля, в ущелье «Коксай» в 35-40 км от села Алатау
Астана, 17 февраля 2017, 15:39 — REGNUM В Жамбылской области Казахстана в районе проведения военных учений сошла снежная лавина. По последним данным, в результате ЧП погибли 7 человек. Об этом сообщили Sputnik Казахстан в областном департаменте по ЧС.
Трагедия произошла в пятницу, 17 февраля, в ущелье «Коксай» в 35−40 км от села Алатау.
«17 человек найдено: 10 из них живые (их осматривают врачи), 7 человек погибли, — уточнил источник. — Семерых ищут».
В настоящее время на месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.
Создан оперативный штаб.
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