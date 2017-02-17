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В Испании муж инфанты Кристины приговорен к шести годам тюрьмы

Происшествия
Принцесса оправдана, однако заплатит штраф в €265 тыс
Карикатура на Иньяки Урдангарина и Кристину де Бурбон во время протестов в Испании
Иллюстрация: (сс) Toni Hermoso Pulido
Карикатура на Иньяки Урдангарина и Кристину де Бурбон во время протестов в Испании

Мадрид, 17 февраля 2017, 15:38 — REGNUM  В Испании суд приговорил к шести годам и трем месяцам тюрьмы за мошенничество и финансовые махинации Иньяки Урдангарина — мужа старшей сестры короля. Его супруга — инфанта Кристина де Бурбон, полностью оправдана, сообщает ВВС.

Суд постановил, что инфанта должна заплатить штраф в €265 тыс. — она получала финансовые выгоды от преступлений, совершенных ее супругом. Урдангарина признали виновным в служебном злоупотреблении, мошенничестве, использовании связей, преступлениях против госказны.

После отбывания срока заключения в тюрьме еще семь лет и один месяц он будет частично дисквалифицирован. Кроме того, на него наложен штраф в €512 тыс. Адвокаты семьи инфанты могут обжаловать решение суда.

По версии обвинения, Урдангарин входил в руководство общественной организации «Институт Ноос», которая выступала в качестве прикрытия при получении крупных сумм из бюджетов Балеарских островов и Валенсии. В дальнейшем деньги разворовывались руководством организации, речь идет о более чем €6 млн.

Донья Кристина Федерика Виктория Антония де ла Сантисима Тринидад, инфанта Испании — младшая дочь Короля Испании Хуана-Карлоса I и королевы Софии. Бывшая герцогиня Пальмы-де-Майорки занимает 6-е место в порядке наследования трона

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