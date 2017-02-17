Автопогрузчик повредил двигатель самолета в «Пулково»

Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM Самолет А319 авиакомпании «Россия», готовившийся к вылету из петербургского аэропорта «Пулково» в Сочи, получил повреждение двигателя в результате наезда автомобильного погрузчика багажа днем 17 февраля. Самолет пришлось задержать на земле, пассажиры вылетели на курорт резервным бортом, сообщают СМИ.

Вылет рейса FV-6565 из Петербурга в Сочи планировался в 13:30. Однако при погрузке багажа в грузовой отсек авиалайнера автопогрузчик по неизвестной причине врезался в гондолу двигателя самолета. Как предполагается, водитель автомобиля наземной службы не справился с управлением.

В авиакомпании «Россия» подтвердили факт инцидента во время подготовки к вылету рейса и то, что самолет получил повреждение.

Запасной борт с пассажирами, согласно данным онлайн-табло аэропорта «Пулково», благополучно вылетел к месту назначения в 15:00.