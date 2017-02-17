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Больницу, врачи которой зашили марлю в живот пациентке, проверяют чиновники

Происшествия
Если история женщины, два года страдавшей из-за халатности медиков, подтвердится, — виновных привлекут к ответственности

Старый Оскол, Белгородская область, 17 февраля 2017, 15:16 — REGNUM  В Старооскольской городской больнице №2 департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области проводит служебную проверку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, проверка была организована после того, как местная жительница рассказала журналистам, что два года жила с зашитой в животе метровой медицинской салфеткой, которую после операции в теле пациентки забыли хирурги.

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности проводит внеплановую проверку в ОГБУЗ «Городская больница №2 города Старого Оскола» по фактам, размещенным в средствах массовой информации. Издан приказ департамента здравоохранения и социальной защиты населения области, определена комиссия для проведения проверки обстоятельств, содержащихся в сообщении. В случае подтверждения информации и выявления дефектов оказания медицинской помощи к виновным лицам будут приняты соответствующие меры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, свою историю женщина рассказала в сюжете «9 Канал Старый Оскол». Операция была проведена еще в 2015 году — у женщины был разрыв кисты. Однако оперативное вмешательство не избавило ее от болей, поэтому в мае была проведена еще одна операция. После лапароскопии пациентка не избавилась от образования больших размеров, которое было видно на УЗИ. Лечение она продолжила в частной клинике в Воронеже. В декабре 2016 года воронежские врачи провели еще одну операцию, но вместо предполагаемой кисты удалили из тела женщины метровую медицинскую салфетку.

Из-за небрежности оскольских врачей был причинен вред здоровью пациентки: салфетка запуталась в кишечнике, и орган был поврежден. Пострадавшая направила заявление в Следственный комитет и намерена судиться с врачами больницы, из-за халатности которых пострадала.

Читайте ранее в этом сюжете: Белгородские хирурги «забыли» метровую салфетку в животе пациентки

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