За обстрелянные окна школы ответит мэрия — Владимирская область

В школе, где неизвестные обстреляли окна из пневматики, были отключены видеокамеры

Владимир, , 15:07 — REGNUM В Муроме (Владимирская область) в школе №13, которую в феврале обстреляли неизвестные, не работали камеры видеонаблюдения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Поэтому виновных лиц вычислить не удалось.

«Указанные окна попадают в поле видимости видеокамер, установленных в здании школы. Однако в тот день система видеонаблюдения не функционировала, что не позволило установить лиц, причастных к совершению правонарушения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего в здании 16 камер, однако 10 из них не работают. Директор школы не сообщал об этом в профильный департамент. Поэтому прокуратура направила в суд иск с требованием восстановить видеонаблюдение.

Также представление внесено начальнику управления образования администрации Мурома.

ИА REGNUM напоминает, что окна школы №13 неизвестные обстреляли 23 января. Позже в городе произошло еще два подобных случая. Последний из них — 8 февраля. Окна группы продленного дня школы №12 пострадали от пневматики примерно в 14:00, когда в здании были дети. Пострадавших нет.

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