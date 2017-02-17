В Чикаго убийство двухлетнего ребенка попало в Facebook в прямом эфире

Чикаго, США, , 14:43 — REGNUM В Чикаго убийство двухлетнего ребенка попало на камеру, которая вела прямую трансляцию в Facebook пишет издание Rollingout.

Жертвами стрельбы на улице стали два человека — двухлетний Лавонтей Уайт и мужчина, имя которого не раскрывается. Ребенок ехал вместе со своей тетей и ее 27-летним приятелем в машине, когда по ней открыл огонь неизвестный.

В этот момент в машине работала камера, которая вела трансляцию в Facebook: женщина пела, сидя на пассажирском кресле. После стрельбы в узком переулке, которую открыл неизвестный, женщине удалось выбежать из машины и позвать на помощь.

20-летняя Брианна Девонте была доставлена в больницу, ей в живот попала пуля. Выяснилось, что она находится на четвертом месяце беременности, угрозы жизни ей и ребенку нет. Друг девушки погиб на месте, ее двухлетний племянник Лавонтей — через несколько часов после трагедии.