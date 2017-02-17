Невезучее место:Начальник ГИБДД задержан за взятку в дагестанском Кизилюрте

Новый начальник ГИБДД задержан за то же, что и его предшественник

Махачкала, , 14:25 — REGNUM Исполняющего обязанности начальника ГИБДД города Кизилюрта Магомедрасула Алданова задержали при получении взятки. Сумма взятки составила 70 тысяч рублей. Руководитель госавтоинспекции задержан с поличным сотрудниками службы собственной безопасности МВД и ФСБ по Дагестану, сообщили ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе полицейского ведомства.

Факт получения взятки был зафиксирован вчера, 16 февраля, около 16:00. Начальник ГИБДД пообещал за деньги не вносить в базу данных сведения об изъятии водительских прав и их возврате владельцу.

В настоящее время организована служебная проверка. По ее завершении сотрудник полиции будет уволен со службы в органах. Понесут наказание и его непосредственные руководители.

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Стоит отметить, что бывший начальник ГИБДД города Кизилюрта Шамиль Шамилов также был задержан за взятку. Его задержали всего лишь немногим более трех месяцев назад — в ноябре 2016 года при получении крупной, как сказано в сообщении пресс-службы МВД, взятки.