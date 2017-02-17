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В Саратовской области выявлен очередной очаг АЧС: на карантине одно село

Происшествия
Очередной новый очаг АЧС выявлен в селе Мордовский Карай Романовского района, в настоящее время в регионе в режиме карантина остается один населенный пункт – село Красный Партизан Энгельсского района

Саратов, 17 февраля 2017, 14:25 — REGNUM  В Саратовской области лабораторией Балаковской станции по борьбе с болезнями животных 16 февраля текущего года в пробах биоматериала, отобранного от павших свиней, выявлен геном вируса африканской чумы. Падеж произошел в личном подсобном хозяйстве в селе Мордовский Карай Романовского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления ветеринарии регионального правительства

Ветеринарная служба приступила к проведению мероприятий, предусмотренных правилами ликвидации очагов африканской чумы свиней, отмечают в ведомстве.

На пресс-конференции 16 февраля начальника управления ветеринарии Алексей Частов констатировал, что в настоящее время на территории области в режиме карантина остается один населенный пункт — село Красный Партизан Энгельсского района. Очаг заболевания в данном населенном пункте ликвидирован, угроза выноса инфекции из личного подсобного хозяйства, где произошел падеж, отсутствует.

По его словам, всего с начала года зафиксировано 7 случаев выявления генома АЧС, два из них — среди домашних свиней. В ходе эпизоотического расследования установлены возможные источники инфекции. Обнаружены нарушения ветеринарных правил в очагах АЧС. Сейчас работа по выявлению несоблюдения владельцами правил содержания свиней продолжается.

По данным Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ в период с 6 по 13 февраля текущего года на территории субъектов произошли изменения эпизоотической ситуации. Так, ликвидировано два очага африканской чумы свиней, в том числе вспышка АЧС в р.п. Мокроус Саратовской области.

В режиме карантина по данному заболеванию среди домашних свиней остаются 15 очагов: 6 — в Республике Крым, по 3 — в Московской области и Краснодарском крае, 1 — в Саратовской области и по 1 — в Кабардино-Балкарской Республике и Ростовской области, а также 7 инфицированных АЧС объектов в Республике Крым.

В режиме карантина по АЧС в дикой фауне по данным на 13.02.2017 года находится 11 инфицированных объектов. Напомним, в целях контроля напряженности эпизоотического процесса не снимается ранее введенный карантин на территории лесных угодий правобережных районов Саратовской области. Новых очагов АЧС в субъектах РФ за указанный период не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 18 января выявлен генетический материал возбудителя африканской чумы свиней при исследовании биоматериала от пяти кабанов, павших на территории лесной зоны Духовницкого района, и двух свиней, павших в личном подсобном хозяйстве жителя рабочего поселка Мокроус в Федоровском районе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саратовской области выявлено два новых очага африканской чумы свиней

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Чума свиней
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