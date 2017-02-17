В Плесецкой ЦРБ умер новорожденный из-за халатности врачей
Архангельск, 17 февраля 2017, 14:16 — REGNUM Прокуратурой Плесецкого района проведена проверка по обращению гражданки О. о ненадлежаще оказанной ей медицинской помощи при родах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.
Установлено, что
Прокурором района материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании направлены в следственный отдел по ЗАТО г. Мирный СУ СК России по Архангельской области и НАО.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.