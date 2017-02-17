В Плесецкой ЦРБ умер новорожденный из-за халатности врачей

Архангельск, , 14:16 — REGNUM Прокуратурой Плесецкого района проведена проверка по обращению гражданки О. о ненадлежаще оказанной ей медицинской помощи при родах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

Установлено, что 26.07.2016 в ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ» 34 — летняя О. родила живого недоношенного мальчика, однако врачи на стадии наблюдения беременности и при родах ненадлежаще исполнили свои профессиональные обязанности, вследствие чего ребенок впал в кому и в дальнейшем скончался.

Прокурором района материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании направлены в следственный отдел по ЗАТО г. Мирный СУ СК России по Архангельской области и НАО.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.