В Кабардино-Балкарии задержаны наркодилерши, провозившие героин в желудке

Нальчик, , 14:01 — REGNUM Группа наркоторговцев задержана в Кабардино-Балкарии с большой партией героина. В сеть распространителей наркотиков входили две сестры — уроженки одной из стран ближнего зарубежья ‑ и местный житель, сообщили ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе МВД по региону.

Задержанные поставляли запрещенное зелье из Москвы. В Нальчике они сразу по приезде сняли квартиру. Однако пожить в ней не успели — на следующий же день были задержаны.

Для доставки товара женщины использовали достаточно опасный способ — они перевозили наркотики внутри себя. Так, у одной из сестер из организма в больнице было извлечено 24 пакетика с героином. У второй было изъято четыре полиэтиленовых свертка по два грамма героина в каждом.

Еще 24 пакетика героина были изъяты у задержанного 30-летнего жителя Нальчика. Он забрал товар в тайнике, оборудованном в подъезде квартиры, которую снимали наркокурьерши. Деньги за наркотики мужчина отправлял на виртуальный кошелек, после чего ему сообщили место закладки героина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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Житель Кабардино-Балкарии стал «контейнером» для перевозки 800 доз героина

Напомним, в ноябре прошлого года таким же способом пытался перевезти наркотики из Москвы житель города Нальчика. У задержанного наркокурьера были обнаружены в прямой кишке 800 доз опасного зелья. Всего было извлечено более 82 грамм героина и меньше одного грамма метадона, известного также как «синтетический героин».

Всего за девять месяцев 2016 года в Кабардино-Балкарии было изъято более 58 кг наркотических веществ, из них 1,5 кг сильнодействующих.