Пятница, 17 Февраля 2017 года
15:28:06 МСК

В Кабардино-Балкарии задержаны наркодилерши, провозившие героин в желудке

Происшествия
Две сестры-иностранки привезли наркотики из Москвы

Нальчик, 17 февраля 2017, 14:01 — REGNUM  Группа наркоторговцев задержана в Кабардино-Балкарии с большой партией героина. В сеть распространителей наркотиков входили две сестры — уроженки одной из стран ближнего зарубежья ‑ и местный житель, сообщили ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе МВД по региону.

Задержанные поставляли запрещенное зелье из Москвы. В Нальчике они сразу по приезде сняли квартиру. Однако пожить в ней не успели — на следующий же день были задержаны.

Для доставки товара женщины использовали достаточно опасный способ — они перевозили наркотики внутри себя. Так, у одной из сестер из организма в больнице было извлечено 24 пакетика с героином. У второй было изъято четыре полиэтиленовых свертка по два грамма героина в каждом.

Еще 24 пакетика героина были изъяты у задержанного 30-летнего жителя Нальчика. Он забрал товар в тайнике, оборудованном в подъезде квартиры, которую снимали наркокурьерши. Деньги за наркотики мужчина отправлял на виртуальный кошелек, после чего ему сообщили место закладки героина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Читайте по теме: В Кабардино-Балкарии изъято за 2016 год 58 кг наркотиков

Житель Кабардино-Балкарии стал «контейнером» для перевозки 800 доз героина

Напомним, в ноябре прошлого года таким же способом пытался перевезти наркотики из Москвы житель города Нальчика. У задержанного наркокурьера были обнаружены в прямой кишке 800 доз опасного зелья. Всего было извлечено более 82 грамм героина и меньше одного грамма метадона, известного также как «синтетический героин».

Всего за девять месяцев 2016 года в Кабардино-Балкарии было изъято более 58 кг наркотических веществ, из них 1,5 кг сильнодействующих.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
Главное сегодня
NB!
17.02.17
ДНР и ЛНР собрались спасать жителей Донбасса под контролем Киева
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
В Госдуме предложили направить на «Евровидение» Кобзона и хор Александрова
МоскваРоссия Конкурс «Евровидение» Культура
NB!
17.02.17
Анастасия СуховерковаМеркель боится, что Польша уйдет из ЕС вслед за Британией
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
17.02.17
Минобороны Украины назвало новые данные о потерях в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
В Киеве обвинили РФ в использовании «втемную» людей при блокаде Донбасса
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
17.02.17
Глава ДНР: Мы готовы дать свободу Донбассу военным путем
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в противостоянии униатов и РПЦ на Украине политику и историю
КиевУкраина Главное о Ватикане Общество
NB!
17.02.17
Ученые РАН не против Дня отмены крепостного права
ОмскРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
17.02.17
Инфляция в России пробила психологическую отметку — Путин
Ново-ОгаревоМосковская областьРоссия Инфляция Экономика
NB!
17.02.17
Турция получит основания не выдавать сбившего самолет Су-24
МоскваРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
17.02.17
Якутия: «Потребители отапливают улицы»
ЯкутскРоссия Отопительный сезон Общество
NB!
17.02.17
Госдума укажет Медведеву на проблемы финансирования всех отраслевых вузов
МоскваРоссия Высшее образование Экономика
NB!
17.02.17
Из дедушки в бабушку: Пенсионер из КНР сменил пол в возрасте 72 лет
ПекинКитай Операции по смене пола Общество
NB!
17.02.17
Южной Осетии не быть Аланией? Конгресс карачаевского народа обратился в МИД
ЧеркесскРоссия Переименование Южной Осетии в Государство Алания Политика
NB!
17.02.17
Росгвардия проведет курс боевой подготовки для депутатов ГД и сенаторов
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
17.02.17
В Киргизии умер водитель грузовика, протараненного машиной посольства РФ
БишкекКиргизия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
17.02.17
«Вопиющая ситуация» в Оренбуржье: главврач объявил о сокращении штата
ОренбургРоссия Реформа системы здравоохранения Общество
NB!
17.02.17
Александр БеловСможет ли Россия приобрести друзей в Юго-Восточной Азии? – East Asia Forum
ХанойВьетнам Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
17.02.17
Ярославский водоканал тайно купил четыре Тойоты
ЯрославльРоссия Государственные закупки Экономика
NB!
17.02.17
«Армия РФ мерещится везде: в Донбассе, Лимпопо, теперь уже на стадионах»
МоскваРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
17.02.17
NYT сообщила о проблемах Киева в организации «Евровидения»
КиевУкраина Конкурс «Евровидение» Общество
NB!
17.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 17 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
ещё главное