Губернатор Югры распорядилась проверить департамент ЖКХ

Пыть-Ях, Югра, , 13:58 — REGNUM Губернатор Югры Наталья Комарова инициировала проверку действий своих подчиненных. Ревизия коснется директора окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Егора Ковальчука и его заместителя Елены Шухоровой «на предмет соблюдения требований законодательства при организации и проведении капитального ремонта оборудования водоочистных сооружений № 4 в городе Пыть-Ях», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Напомним, решение о выделении Пыть-Яху субсидии 90 млн рублей на оборудование для водоочистных сооружений № 4 из региональной программы капремонта было принято в сентябре 2016 года на совещании в окружном департаменте ЖКК и энергетики.

Так как по документам водоочистная станция № 4 (ВОС-4) в Пыть-Яхе значится как действующая, активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в середине января этого года решили посмотреть на ее работу. На месте станции увидели чистое поле, на котором громоздились три контейнера с оборудованием. «По условиям договора подрядчик за сумму без малого 90 млн рублей должен был провести весь объем работ с 22 по 30 декабря 2016 года. Сроки изготовления станции — пожалуй, одно из самых необъяснимых обстоятельств в этой сделке. Подобную ВОС-1 в Пыть-Яхе строили несколько лет, а ВОС-4 — за десять дней. В утвержденном графике работ значится: изготовление станции — три дня, поставка станции — пять дней, пусконаладочные работы — два дня», — прокомментировала ситуацию активистка проекта ОНФ «За честные закупки» в Югре Наталья Макагон.

Исходя из документации, создавалось впечатление, что конкурс проводился под конкретного поставщика. Сотрудники горадминистрации Пыть-Яха пояснили общественникам, что оборудование будет запущено в мае, так как нет возможности его наладить зимой. Почему деньги переведены по невыполненному контракту, и почему на оборудование нет документов? На эти вопросы чиновники, по утверждению «фронтовиков», ответить не смогли.

«Сегодня Пыть-Ях — единственный муниципалитет Югры, который не обеспечен чистой водой. Разработана «дорожная карта» по исполнению мероприятий по обеспечению качественной питьевой водой жителей Пыть-Яха до 2020 года. Она утверждена главой города и согласована с профильным департаментом Югры. И речь в документации идет не о строительстве, а о реконструкции ВОС-4, которая «питает» дома и здания во 2 «А» микрорайоне», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в секторе по связям с общественностью администрации Пыть-Яха.

По словам директора МУП «УГХ» Александра Рабиновича, оборудование на ВОС-4 будет запущено в работу в марте 2017 года. Затем пройдут проверки проб в лаборатории санэпиднадзора и в мае жители 2 «А» микрорайона должны увидеть воочию результат работы нового оборудования.

«В своем гарантийном письме подрядчик (ООО «ИнТех») оправдывает себя двухнедельными морозами, которые стояли в декабре. «Для завершения работ по указанному объекту необходимо выполнить пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию вышеуказанного комплекса оборудования. Однако, по причине аномально низких температур (в среднем — 49 градусов, что ниже на 15 градусов среднемесячной температуры), выполнить данные работы до 30.12.2016 года (срок действия договора) не предоставлялось возможным. ООО «ИнТех» гарантирует выполнение пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию оборудования до 30 апреля 2017 года», — заверили в мэрии Пыть-Яха.

Вопросы у активистов ОНФ также вызвала и сумма закупки, которая в три раза превышает расценки компаний, которые изготавливают и поставляют аналогичное оборудование. Согласно коммерческим предложениям, стоимость подобных водоочистных установок варьируется от 14 млн до 46 млн рублей, что в разы менее 90 млн рублей. «Выходит, что за основу была взята максимальная сумма одного из коммерческих предложений, поступивших в адрес заказчика. Этот факт вызывает сомнение в эффективности траты бюджетных средств. Более того, налицо явное сужение сроков выполнения работ, что, вероятно, ограничивает участие в конкурсе других поставщиков», — прокомментировал подозрения «фронтовиков» эксперт Владимир Дудов.

Кроме того, общественники обратили внимание, что в закупке говорится о «капитальном ремонте (с заменой) оборудования водоочистных сооружений». «Нельзя ремонтировать то, чего нет: перечисление субсидии по данной программе нарушает нормы Бюджетного кодекса. Заявление директора коммунального предприятия Пыть-Яха, который во время проверки объекта пообещал взять на себя ответственность за то, что деньги были переведены за невыполненные работы, нас не устраивает», — заявила Наталья Макагон.

В связи с вышеперечисленным, региональное отделение Народного фронта обратилось в прокуратуру, Следственный комитет и управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой дать правовую оценку действиям должностных лиц.

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