В НАО возбудили дело о невыплате зарплаты работникам управляющей компании

Нарьян-Мар, , 13:51 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по в отношении генерального директора и единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная работодателем из корыстной и иной личной заинтересованности). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

По версии следствия, с июля по декабрь 2016 года подозреваемый частично не выплачивал заработную плату работникам управляющей компании, вследствие чего перед 5 работниками образовалась задолженность на общую сумму около 400 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Ненецкого АО и ОЭБиПК УМВД России по НАО.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также суммы образовавшейся задолженности. Производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Нарьян — Марским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.