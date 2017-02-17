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Ставропольский депутат избил человека

Происшествия
Ему предъявлено обвинение, дело уходит в суд

Ставрополь, 17 февраля 2017, 13:49 — REGNUM  

В Ставропольском крае депутат сельсовета предстанет перед судом за избиение человека. Дело будет рассматриваться в обычном порядке.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, под суд пойдет депутат Полтавского сельсовета Курского района. Ему инкриминируется умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Следствие предполагает, что депутат в хуторе Дыдымкине избил по лицу человека, с которым у него были давние неприязненные отношения. Во время инцидента депутат причинил легкий вред здоровью мужчины.

Дело расследовано и с обвинительным заключением направлено в суд.

В Следственном комитете подчеркнули, что несмотря на то, что в отношении депутатов обычно дела рассматриваются в особом порядке из-за их особого правового статуса, а также несмотря на характер преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, дело депутата будет рассматриваться в обычном порядке.

Напомним, депутаты нередко попадают под уголовные статьи. Так, в январе текущего года директор Незлобненского рынка Ставропольского края, который одновременно является депутатом, попал под подозрение в получении крупной взятки в размере свыше 550 тысяч рублей.

Он получил от женщины за заключение договора аренды торгового павильона взятку в виде имущественных прав на распоряжение нежилым строением стоимостью 500 тысяч рублей и на получение денег в размере свыше 550 тысяч рублей, которые возглавляемое им предприятие по решению суда обязано было передать этой женщине.

В июле 2016 года законодатель Невинномысска, который руководит стройфирмой «СПВ+», завысил стоимость работ по строительству тоннеля, украв из 47 млн рублей бюджетных средств. В марте минувшего года фермер и депутат Кугультинского сельсовета попал под подозрение в мошенничестве при получении субсидий 500 тыс. рублей на поддержку сельхозпроизводства.

В мае 55-летняя депутат Большевистского сельсовета осуждена за избиение женщины и приговорена к штрафу в 20 тыс. рублей.

Руководитель стеклотарных заводов компании ОАО «ЮгРоспродукт» одновременно являющийся депутатом местной думы, подозревается в сокрытии от налогов свыше 96 миллионов рублей.

Депутат Ставропольской городской думы и одновременно директор Ставропольского муниципального унитарного предприятия «Аварийно-ремонтная служба» подозревается в сокрытии налогов на сумму более 3 млн рублей.

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