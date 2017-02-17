Хищение и «откат»: в Югре чиновник обвиняется по четырем статьм УК

Ханты-Мансийск, , 13:11 — REGNUM Бывший замглавы Советского района ХМАО, он же экс-начальник управления архитектуры и капитального строительства администрации Геннадий Торопов, предстанет перед судом за хищение, злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере и служебный подлог. Чиновник обвиняется в совершении уголовных деяний по четырем статьям закона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что в январе 2012 года между управлением по делам архитектуры и капитального строительства администрации Советского района и ЗАО «Строймонтаж» заключен муниципальный контракт на строительство инженерных сетей в поселке Алябьевский. Подрядчик должен был выполнить все работы до 20 ноября 2013 года.

Достоверно зная, о том, что работы выполнены не в полном объеме, обвиняемый подписал официальные документы, на основании которых на расчетный счет подрядчика незаконно перечислены свыше 7 миллионов 500 тысяч рублей.

Следователи полагают, что аналогичные преступления обвиняемый совершил и в рамках исполнения другого муниципального контракта, заключенного в июне 2013 года с ООО «Севергазстрой» — на строительство инженерных сетей в поселке Зеленоборск. Подрядчик был обязан завершить все работы до 25 декабря 2013 года, однако в полном объеме они не исполнены до сих пор. Несмотря на это обвиняемый подписал акты приема выполненных работ, после чего на расчетный счет подрядчика были незаконно перечислены свыше 8 миллионов 800 тысяч рублей. Тем временем ООО «Севергазстрой» обанкротилось.

Также Торопову вменяется нецелевое расходование бюджетных средств, выделенных на реализацию правительственных программ «Современное здравоохранение Югры» и «Развитие здравоохранения на 2014 — 2020 годы». А именно, на реконструкцию больничного комплекса городу Советскому предоставлялась субсидия, и обвиняемый израсходовал из нее свыше 39 миллионов рублей нецелевым образом.

Мало того, для защиты своих интересов экс-чиновник привлек знакомого адвоката, которому неправомерно платил деньги из бюджета Советского района. Помимо этого, обвиняемый в разные периоды 2014 и 2015 года незаконно премировал себя в сумме свыше 370 тысяч рублей.

«В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей из числа должностных лиц администрации Советского района, исполнителей муниципальных контрактов, специалистов в области строительства, заключения пяти судебных экспертиз, в том числе бухгалтерской и почерковедческой, признательные показания самого обвиняемого. Объем уголовного дела составил 26 томов», — сообщает пресс-служба СКР по ХМАО.

Следствием наложен арест на имущество обвиняемого размером свыше 23 миллионов рублей. После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.

Отметим, что это не первое уголовное преследование Евгения Торопова. В 2015 году в отношении него возбуждалось уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») за подписанные в 2013 году фиктивные акты о приемке выполненных работ по монтажу насосной станции в микрорайоне Картопья-2. Тогда бюджет Сургутского района недосчитался около двух миллионов рублей. Уголовное дело было закрыто в связи с амнистией в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.