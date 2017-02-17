Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Пакистане

Путин попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, и пожелания скорейшего выздоровления раненым в «варварском преступлении»

Москва, , 12:22 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в телеграмме властям Пакистана выразил соболезнования в связи с терактом в суфийской мечети в провинции Синд, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер в телеграмме подтвердил пакистанскому лидеру Мамнуну Хуссейну и премьер-министру Пакистана Мухаммаду Навазу Шарифу готовность к дальнейшему наращиванию антитеррористического сотрудничества «как на двусторонней основе, так и в рамках широких международных усилий».

Также Путин попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, и пожелания скорейшего выздоровления раненым в «варварском преступлении». Этому преступлению «не может быть оправдания», заявил глава государства.

Вечером 16 февараля произошел теракт возле суфийской мечети Лал Шахбаз Каландар в городе Сехван-Шариф. Смертник взорвал себя в части мечети, отведенной для женщин. Погибли 72 человека, в том числе девять женщин и 20 детей, ранены — 150.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).

Читайте ранее в этом сюжете: Теракт в Пакистане: по меньшей мере 25 человек погибли