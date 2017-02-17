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Еще одно подпольное производство алкоголя выявлено в Северной Осетии

Происшествия
Итогом месячника, проведенного в республике было выявлено 25 преступлений в сфере незаконного производства и оборота спиртосодержащей продукции

Владикавказ, 17 февраля 2017, 12:13 — REGNUM  В Северной Осетии выявлено подпольное производство алкогольной продукции. Нелегальный завод действовал в Ирафском районе. Из незаконного оборота изъято 4200 бутылок готовой продукции и около пяти тысяч литров спиртосодержащей жидкости, сообщили ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе МВД по региону.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь» проходило в республике с 21 декабря прошлого года по 1 февраля текущего года. За это время было выявлено 25 преступлений в сфере незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из незаконного оборота было изъято более 426 тысяч бутылок различной алкогольной продукции, почти 175 тысяч литров спиртосодержащей жидкости. В суд направлено 18 уголовных дел.

В полицейском ведомстве пообещали продолжить работу по декриминализации алкогольной отрасли. С целью выявления и пресечения данного вида преступлений полицейские будут проводить регулярные обходы частного сектора.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии из 44 имеющихся заводов, производящих алкогольную продукцию, лицензии имеют только около 10. Что касается остальных, то они простаивают или работают нелегально. Глава республики на днях выступил с предложением перепрофилировать неработающие производства под выпуск топлива — биоэтанола. Это предложение пообещал передать для рассмотрения специалистам вице-премьер Александр Хлопонин.

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Топливо вместо спирта: Спиртзаводы в Северной Осетии перепрофилируют

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Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
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