В Ярославской области количество случаев бешенства сократилось вдвое

Ярославль, , 12:13 — REGNUM В 2016 году на территории Ярославской области зарегистрирован 81 случай бешенства у животных, что на 72 случая меньше, чем в предыдущем году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Ярославской области. Чаще всего болели лисицы (36 случая) и енотовидные собак (34 случая). Мелкие домашние животные тоже не смогли избежать бешенства: 9 случаев — собаки, 2 — кошки.

В одном из районов области енотовидная собака появилась на территории школы, где была убита сторожем. Даже взрослые люди не всегда адекватно реагируют на подобные встречи, кто-то пытается погладить пушистого «друга», а кто-то не против сделать фотоснимок на память.

«Мы три раза в прошлом году делали вакцинацию диких животных. Разбрасывали корм с вакциной. Наверное, это и дало такой результат по уменьшению численности заболевших животных. По количество случаев заболеваний бешенством лидировали Ярославский район, Рыбинский и Углический. В 2017 мы пока зарегистрировали лишь 6 случаев, что дает в перспективе тенденцию к двукратному уменьшению случаев по сравнению с 2016 годом», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела ветнадзора ярославского Россельхознадзора Малик Алисултанов.