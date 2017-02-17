Глава Ингушетии: Покушение 2009 года было не единственным

Магас, , 12:10 — REGNUM Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил в интервью РИА Новости, что попытки покушения на него были разные, и не всегда ему о них сообщали спецслужбы.

По его словам, покушение 2009 года было не единственным. «Разные бывают попытки, про все не расскажешь», — сказал Евкуров, добавив, что спецслужбы ему не все говорят, чтобы «лишний раз не беспокоить».

Что касается покушения в 2009 году, то все его участники либо арестованы, либо ликвидированы — международном розыске остался только Цокиев. В свое время, напомнил Евкуров, он помогал Цокиеву и его брату в адаптации к мирной жизни, а в ответ они повернули в обратную сторону и «укусили кормящую руку».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня 2009 года в Назрани при проезде президентского кортежа взорвался заминированный автомобиль Toyota. Возглавлявший тогда Ингушетию Евкуров получил тяжелые ранения, погибли его водитель и охранник.