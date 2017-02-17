В Казани убит студент из Республики Чад

Сначала лежащего на пешеходной дорожке мужчину принимали за пьяного

Казань, , 11:54 — REGNUM В Казани неизвестные жестоко расправились с темнокожим студентом-африканцем. Тело молодого человека с признаками насильственной смерти было обнаружено возле жилого дома на улице Аделя Кутуя, передает телеканал «Эфир24».

Погибший — 24-летний гражданин Республики Чад Махджуб Тиджаки Хасан, учащийся Казанского Федерального Университета. Нападение на студента произошло 16 февраля в районе 22 часов, однако полицию прохожие вызвали не сразу — сначала лежащего на пешеходной дорожке мужчину принимали за пьяного.

По одной из версий, отмечает телеканал, на африканца могли напасть члены его же этнической диаспоры. Правоохранители вызвали на допрос нескольких студентов КФУ.

По факту убийства иностранца возбуждено уголовное дело, сообщает управление СКР по Татарии. На теле погибшего обнаружены множественные ножевые ранения и открытая черепно-мозговая травма.